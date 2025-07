Media Trump valuta possibili nuovi finanziamenti per Kiev

Il panorama geopolitico si infiamma mentre Donald Trump valuta la possibilità di nuovi finanziamenti all'Ucraina, una decisione che potrebbe segnare un cambio di rotta nella politica internazionale statunitense. Dopo aver sospeso alcune spedizioni di armi, ora il presidente sembra pronto a considerare un supporto più sostanzioso, con implicazioni che potrebbero influenzare gli equilibri di potere e la stabilità regionale. La posta in gioco è alta: quali saranno le prossime mosse di Trump?

Il Presidente statunitense Donald Trump sta valutando la possibilità di autorizzare nuovi finanziamenti per l'Ucraina, per la prima volta da quando è entrato in carica a gennaio: lo riporta CBS News, che cita diverse fonti diplomatiche. All'inizio di questa settimana, Trump ha lasciato intendere di voler inviare all'Ucraina ulteriori armi difensive. Pochi giorni prima, la sua amministrazione aveva sospeso alcune spedizioni di armi, una mossa che un funzionario della Casa Bianca aveva definito parte di una più ampia revisione globale dei trasferimenti di armi. Non è chiaro dove Trump potrebbe attingere i nuovi fondi, ma funzionari statunitensi hanno dichiarato a CBS News che il presidente ha a disposizione 3,85 miliardi di dollari residui dall'autorità di prelievo presidenziale dell'era Biden, che potrebbero essere utilizzati per inviare equipaggiamenti militari americani in Ucraina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Media, Trump valuta possibili nuovi finanziamenti per Kiev

