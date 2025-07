Campeggio di Corniolo l’inaugurazione

Oggi segna una nuova alba per il ‘Corniolo Woods Camping’, un’oasi di avventura e natura nel cuore del Parco Nazionale, a pochi chilometri da Corniolo. La gestione affidata ai coniugi Giulia Pini e Mauro Failla, supportati dal padre Goffredo, promette un’esperienza autentica e coinvolgente. Con entusiasmo e passione, questa famiglia ha deciso di trasformare un sogno in realtà, offrendovi un rifugio unico tra natura e relax. Preparatevi a scoprire un angolo di paradiso, dove ogni dettaglio è pensato per voi.

S’inaugura oggi la nuova gestione del ‘ Corniolo Woods Camping ’. Avventura e natura’ in pieno Parco nazionale, a pochi chilometri da Corniolo, prendendo la strada intercomunale della Braccina. I gestori sono i coniugi Giulia Pini e Mauro Failla che possono contare sul supporto operativo di Goffredo, il babbo di Giulia. Una coppia affiatata che, pur lavorando a Bologna e a Faenza nel settore informatico, ha gettato il cuore oltre l’ostacolo partecipando al bando del Comune di Santa Sofia e aggiudicandosi la gestione per i prossimi 4 anni. "La leva che ci ha messo in moto – raccontano – è soprattutto affettiva: vogliamo dare una mano a Corniolo che ci ha visto crescere, valorizzare e far apprezzare questa terra ricca di storia, cultura e natura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Campeggio di Corniolo, l’inaugurazione

