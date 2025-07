cinisello pertini summer fest il debutto nel luogo dei giovani

Cinisello Pertini Summer Fest ha fatto il suo debutto nel cuore dei giovani, trasformando l’area GZ in un vivace polo di creatività e divertimento. Tra tornei di Fifa, sfide di carte Pokémon, workshop di crafting e partite di scacchi, l’evento ha saputo catturare l’attenzione di tutti, dai più competitivi agli appassionati di hobby. Un’esperienza unica che invita i giovani a scoprire nuove passioni e a vivere un’estate indimenticabile.

Nell’area GZ c’era chi stava partecipando a un torneo di Fifa, ma anche gli appassionati delle carte Pokemon a sfidarsi nei vari tavoli. Nello stesso spazio, però, ieri pomeriggio potevi anche trovare un gruppo di giovani a sferruzzare: è infatti stato allestito un crafting Corner dove poter imparare a lavorare all’uncinetto o a maglia, mentre in area riviste andava in scena un torneo di scacchi, in collaborazione con l’associazione di Scacchisti di Cinisello Balsamo. Tutto questo e altro ancora è stata la prima edizione del Pertini Summer Fest, un pomeriggio di attività, giochi e socialità pensato per i giovani tra i 15 e i 34 anni del territorio, organizzato dall’ufficio Politiche Giovanili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it