la stangata del comune sui veicoli ibridi

Una decisione che ha suscitato amarezza tra i cittadini sanlazzaresi: da settembre, le auto ibride perderanno il privilegio della sosta gratuita. Paolo Giunchi, consigliere di Forza Italia, denuncia un cambiamento che penalizza chi ha scelto l’ecologia e l’innovazione, costringendo molti a pagare più del previsto. È una svolta che mette in discussione gli incentivi all’acquisto di veicoli sostenibili, lasciando tutti con un amaro retrogusto.

Addio alla sosta gratuita per le auto ibride dei sanlazzaresi. A denunciare il fatto Paolo Giunchi, consigliere per Forza Italia: "Rientro amaro dalle vacanze per tutti i possessori di un’auto ibrida, che sia mild hybrid, full hybrid o plug in, da settembre dovranno pagare la sosta. L’esenzione era stata introdotta dal consiglio comunale nel 2012, e tanti cittadini in questi anni hanno deciso di pagare di più per acquistare un auto ibrida, stringendo una sorta di patto con il Comune, investendo per avere un’auto con minori emissioni e avendo in cambio la sosta gratuita, tanto che l’11,5% dei veicoli circolanti a San Lazzaro sono ibridi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it