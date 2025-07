polverigifest buona la prima tra musica danza e cocktail show

PolverigiFest torna a infiammare gli animi con musica, danza e cocktail show, regalando emozioni uniche in ogni angolo di Villa Nappi. Dopo una prima settimana ricca di sorprese, si apre un nuovo capitolo oggi con quattro imperdibili appuntamenti. Alle 18, Daniele Vagnozzi ci stupirà con il suo innovativo cocktail show interattivo, un’esperienza sensoriale che promette di diventare il momento clou della giornata. Preparati a vivere un evento davvero indimenticabile!

Si chiude la prima settimana del " PolverigiFest ", che dopo la ‘pausa’ di domani riprenderà martedì. Quattro gli appuntamenti in programma oggi. La giornata prenderà il via, come sempre, nel pomeriggio (ore 18) con ‘ Emozioni da bere, evento ospitato nello spazio bar di Villa Nappi. Daniele Vagnozzi presenta il suo ‘ cocktail show ’ dedicato al tema delle emozioni, qualcosa di assolutamente inedito. Si tratta di uno spettacolo interattivo e divertente ambientato durante un aperitivo, dove il pubblico diventa protagonista di un viaggio nelle emozioni umane. Durante lo spettacolo il pubblico degusta cocktail realizzati ad hoc, ognuno ispirato a un’emozione diversa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it