Umbria Jazz la città in festa Centro storico preso d’assalto E stasera c’è Herbie Hancock

Umbria Jazz torna a infiammare Perugia, trasformando il centro storico in un palcoscenico vibrante di musica e allegria. La città si è riempita di entusiasmo venerdì sera con il concerto d'apertura in Piazza IV Novembre, attirando migliaia di appassionati. Tra le note di grandi artisti come Herbie Hancock, l’atmosfera è elettrizzante: un vero e proprio inno alla passione musicale. E questa festa continua, pronta a sorprendere anche nelle prossime giornate.

Buona la prima per Umbria Jazz. E’ una città in festa quella che venerdì sera ha accolto il grande concerto d’apertura in Piazza IV Novembre. E che per tutto questo primo week-end si è mossa al ritmo della grande musica con migliaia di persone che hanno subito preso d’assalto l’acropoli, attirate dalle tante proposte del cartellone ma anche da quell’irresistibile atmosfera di vivacità e allegria che da sempre è un tratto distintivo del festival. L’assalto al centro è iniziato per il concerto della regina d’Africa, Angelique Kidjo. Il pubblico ha riempito la piazza (finalmente libera dalle transenne e dai contingentamenti) e si è riversato lungo Corso Vannucci: il colpo d’occhio era strepitoso con un’affluenza che, a detta di parecchi tecnici, è andata vicino a quella della storica serata di Dj Ralf del 2013. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Umbria Jazz, la città in festa. Centro storico preso d’assalto. E stasera c’è Herbie Hancock

In questa notizia si parla di: assalto - umbria - jazz - città

Parata del 2 Giugno 2025 Settantanovesimo anniversario della Repubblica Italiana In queste fotografie di Laura Zandegiacomo: Banda Musicale della Brigata "Sassari", diretta dal Sergente Maggiore Capo Andrea Cardia Compagnia 9° Reggimento d'Assalto Vai su Facebook

Umbria Jazz, la città in festa. Centro storico preso d’assalto. E stasera c’è Herbie Hancock; Per la Galleria del Corso non restano che i ricordi; Overtourism, città e territori soffocati dalla guerra dei flussi turistici: residenti contro albergatori e imprenditori.