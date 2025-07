Bandiera della pace e quelle di Palestina e Israele

Tra le tensioni e le sfide quotidiane, l’installazione delle bandiere della pace tra Palestina e Israele a Lucca rappresenta un simbolo forte di speranza e unità. Esporre queste insegne, in un gesto pubblico e deciso, invita alla riflessione e al dialogo, lanciando un chiaro appello al sindaco Mario Pardini e al presidente della Provincia Marcello Pierucci: mantenere viva l’attenzione su una tragedia senza precedenti e sostenere con fermezza la richiesta di immediato cessate il fuoco, affinché si possa aprire una strada verso la pace.

Esporre la bandiera della pace, tra quelle di Palestina e Israele all'esterno di Palazzo Orsetti e Palazzo Ducale. L'appello al sindaco Mario Pardini e al presidente della Provincia Marcello Pierucci arriva da Lucca è un grande noi. L'intento, spiegano dalla civica, è quello di tenere alta l'attenzione dell'opinione pubblica su "una tragedia senza precedenti", e allo stesso tempo dimostrare sostegno alla richiesta di immediato cessate il fuoco a Gaza, secondo le risoluzioni Onu, sollecitando la diplomazia internazionale e l' Ue a fare di tutto per il raggiungimento di un accordo di pace duraturo.

