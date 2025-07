Case e campi nell’area allagabile da definire

Esploriamo insieme questa affascinante mappa, un crocevia tra natura, urbanizzazione e strategie di gestione idrogeologica. Il rettangolo rosso evidenzia un’area allagabile ancora da definire, mentre il tratto del Lamone e le campagne circostanti ci raccontano storie di territorio e interventi futuri. Scopriamo come questi elementi si intrecciano per plasmare il paesaggio e le soluzioni sostenibili. È il momento di approfondire!

Il rettangolo rosso è una forma geometrica che aleggia sulla cartina. Al centro c’è il tratto del Lamone subito a valle della città . A destra la campagna a ovest di Reda: da San Giovannino a San Barnaba a Saldino, fino ad Albereto. A sinistra i campi e le case sparse tra Formellino e Merlaschio. E l’autostrada A14 taglia la cartina in diagonale. La mappa si trova all’interno del dossier ’ Piano Assetto Idrogeologico: nuove strategie di assetto e attività di aggiornamento in corso’ della Regione. Questa è la zona in cui sarà creata l’ area di tracimazione controllata, una delle misure per salvare il territorio dal rischio idrogeologico connesso al Lamone, ma questa parte del piano, come si intuisce dalla cartina, è ancora vaga. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it