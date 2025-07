Bike to Work i numeri sorridono

I numeri sorridono e dimostrano che, grazie a Bike to Work, sempre più cittadini scelgono la bicicletta come alleata quotidiana. Questi dati straordinari, con oltre 135.000 km percorsi e un risparmio di quasi 19 tonnellate di CO2, confermano che la mobilità sostenibile può fare la differenza. Un successo condiviso da aziende e partecipanti, che spinge verso un futuro più verde e salutare per tutti.

Sono quasi 135mila, nei primi sei mesi del 2025, i chilometri in bicicletta percorsi in città per andare e tornare dal lavoro grazie al progetto comunale Bike to Work. Gli spostamenti registrati, secondo i calcoli del Municipio, sono stati 34.620, con un risparmio ambientale pari a 18,9 tonnellate di CO2 non emesse. A rendere possibile questo risultato sono stati 576 partecipanti e 16 aziende del territorio, che hanno aderito all’iniziativa promossa dal Comune per incentivare la mobilità sostenibile negli spostamenti casa-lavoro. Numeri che fanno ben sperare in una riconferma – o addirittura in un superamento – dei risultati ottenuti nel 20243, quando il progetto aveva raggiunto 67. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bike to Work, i numeri sorridono

