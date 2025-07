Oltre 300 iscritti al summer camp del Treviso FBC | Edizione da record

Oltre 300 iscritti, un record di partecipanti e un’estate indimenticabile: il “Treviso Camp 2025” si è concluso con entusiasmo e passione al Campo Gescal di Fiera. Un’edizione che ha rafforzato lo spirito di squadra, crescita e divertimento tra i giovani talenti del Treviso FBC. Un risultato straordinario che testimonia l’amore per il calcio e l’impegno di tutta la comunità. L’appuntamento torna nel 2026, più carico che mai!

Nella serata di ieri si è concluso con grande entusiasmo e partecipazione il “Treviso Camp 2025”, l’atteso e apprezzato appuntamento estivo promosso fin dal 2022 dal Settore Giovanile del Treviso FBC e che dal 9 giugno all’11 luglio ha animato il Campo Gescal di Fiera con cinque settimane. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

