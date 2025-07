Porta il figlio piccolo in Romania Sottrazione di minore | condannata

In un caso che scuote i cuori e mette in discussione i diritti di genitorialità, un bambino tanto amato e conteso tra Italia e Romania si trova al centro di una complessa battaglia legale. La vicenda, che coinvolge aspetti civili e penali, evidenzia le sfide di un affidamento internazionale e l’amore di un padre disposto a tutto per riabbracciare il suo tesoro. Scopriamo insieme come si evolve questa intricata vicenda.

Un bambino tanto amato, quanto conteso. Fin dalla tenera età. Portato dalla mamma in Romania, paese di cui la donna è originaria. Reclamato dal padre, albanese, che ha fatto l’impossibile per far tornare a casa – vive in un Comune della nostra provincia – quel frugoletto. Una vicenda che ha avuto un doppio piano. Civile e, proprio nei giorni scorsi, penale. Perché si è celebrata l’ultima udienza del processo che vedeva la madre del piccolo, 37 anni, accusata di sottrazione di minore. Il pubblico ministero aveva chiesto che venisse condannata ad un anno e mezzo, il giudice ha deciso otto mesi con sospensione condizionale della pena. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Porta il figlio piccolo in Romania. Sottrazione di minore: condannata

In questa notizia si parla di: romania - sottrazione - minore - condannata

Porta il figlio piccolo in Romania. Sottrazione di minore: condannata; Scappa con il figlio in Romania, mamma condannata per sottrazione di minore; Carica i figli in auto e scappa in Romania: condannata per sottrazione di minore.

Porta il figlio piccolo in Romania. Sottrazione di minore: condannata - Il pubblico ministero aveva chiesto che venisse condannata ad un anno e mezzo, il giudice ha ... Si legge su lanazione.it

Fuga in Romania col figlio: condannata - Il Resto del Carlino - Fuga in Romania col figlio: condannata Due anni per sottrazione di minore e potestà genitoriale alla donna. Segnala ilrestodelcarlino.it