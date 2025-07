L’Europa e le contromisure | Trattiamo ma pronti ad agire Meloni | mantenere la calma

L'Europa si prepara a rispondere con fermezza alle minacce di dazi avanzate da Donald Trump, mentre l’asse franco-tedesco monitora attentamente la situazione. Ursula von der Leyen minimizza, ma il timore di un’escalation commerciale resta alto. Meloni invita alla calma, consapevole che questa fase richiede attenzione e reattività. In un contesto di tensione globale, l’Europa si dimostra pronta a difendere i propri interessi, mantenendo il controllo e cercando soluzioni condivise per proteggere il suo equilibrio economico.

"Prendiamo atto", risponde Ursula von der Leyen nell’intento di minimizzare effetti negativi della lettera di Donald Trump. Ma l’asse franco-tedesca della governance europea ha preso davvero male a l’ipotesi di dazi al 30% prospettata dal presidente statunitense, per quanto si tratti solo dell’ennesimo capitolo di un negoziato che probabilmente ha ancora diverse scadenze. E si trincera dietro la "ferma disapprovazione" espressa dalla presidente della Commissione per i rischi che profilano i dazi. Malgrado le articolazioni interne al Ppe, sembra infatti che nell’immediato abbia prevalso lo sdegno nei riguardi del tycoon. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’Europa e le contromisure: "Trattiamo, ma pronti ad agire". Meloni: mantenere la calma

In questa notizia si parla di: europa - contromisure - trattiamo - pronti

Trump all’Europa: «Dazi al 30% da agosto. Aumenti se reagirete». Per l'Italia danno da 35 miliardi. La Ue: «Subito contromisure» - L’Europa si prepara a fronteggiare la minaccia di dazi statunitensi, con aumenti previsti dal 30 agosto e potenziali danni economici per l’Italia stimati in 35 miliardi di euro.

L’Europa e le contromisure: Trattiamo, ma pronti ad agire. Meloni: mantenere la calma; Trump gela l'Ue: Dazi al 30% dal primo agosto. Von der Leyen: Trattiamo ma pronti alle contromisure; Trump: Dazi al 30% alla Ue dal primo agosto. Von der Leyen: Trattiamo ma pronti alle co....

L’Europa e le contromisure: "Trattiamo, ma pronti ad agire". Meloni: mantenere la calma - "Prendiamo atto", risponde Ursula von der Leyen nell’intento di minimizzare effetti negativi della lettera di Donald Trump. Riporta msn.com

Trump gela l'Ue: "Dazi al 30% dal primo agosto". Von der Leyen: "Trattiamo ma pronti alle ... - Il presidente americano, Donald Trump, ha deciso: dal primo agosto 30% di dazi universali sui ... Come scrive msn.com