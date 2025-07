Ritorno a casa Tre tartarughe marine liberate dopo le cure

Un ritorno emozionante: tre tartarughe marine, appena liberate dopo le cure, sono tornate a immergersi nelle acque di Marina di Ravenna. Ieri, circa 300 persone hanno partecipato a un’escursione per scoprire la biodiversità locale e valorizzare la cozza selvaggia, simbolo del territorio. Un’occasione unica per coniugare turismo, tutela ambientale e tradizioni gastronomiche, dimostrando che la tutela del mare è un patrimonio di tutti. Quest’anno, la festa si è spostata di qualche settimana a causa delle temperature più miti, ma l’entusiasmo è rimasto invariato

Ieri mattina circa 300 persone sono salite a bordo di due motonavi per un'escursione alla scoperta della cozza selvaggia di Marina di Ravenna. "Una giornata per conoscere meglio la biodiversità del nostro mare e per valorizzare un prodotto unico del nostro territorio che genera un indotto importante per il comparto alberghiero e della ristorazione e che va tutelato. Quest'anno la festa si è spostata di qualche settimana perché le temperature alte del mare hanno messo alla prova la crescita delle cozze" ha detto l'assessora Barbara Monti. C'era anche anche l'assessore Cameliani, che ricorda le origini della festa: "L'idea fin dalla prima edizione era promuovere la particolarità della cozza selvaggia che è diversa da quella allevata: un prodotto fresco, di grandi dimensioni e con eccezionali proprietà organolettiche.

