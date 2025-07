Rider investito allo Stadio è in ospedale

Un incidente drammatico scuote il mondo delle consegne: un rider, vittima di uno scontro con un veicolo presso lo stadio 232, si trova ora in ospedale dopo una caduta dalla bici elettrica. La vicenda solleva nuovamente il tema della sicurezza e della precarietà di questi lavoratori, spesso senza tutela contrattuale. Fabio Capponi del Nidil Cgil rilancia l’allarme sulla condizione di chi svolge questa professione. Ci auguriamo che...

Investito in zona stadio mentre faceva una consegna. Un rider è finito all’ospedale San Jacopo dopo una brutta caduta dalla sua bici elettrica, avvenuta, venerdì sera, a seguito dello scontro con un veicolo. I rilievi sono stati curati dalla polizia municipale. Fabio Capponi del Nidil Cgil rilancia l’allarme sulla precarietà di questi lavoratori, spesso senza un vero contratto di lavoro, talvolta possessori di una partita Iva. "Ci auguriamo che il giovane rider – scrive Fabio Capponi in una nota – guarisca dal grave infortunio subito e si riprenda al più presto. Da parte nostra continua la battaglia a tutti i livelli per ottenere per questi lavoratori condizioni di lavoro migliori e più tutelate". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rider investito allo Stadio, è in ospedale

