Nella morsa della gelosia morbosa Denuncia l’ex che la perseguitava Stalker di 43 anni ai domiciliari

Una storia che scuote e mette in luce il coraggio di chi decide di reagire alla sofferenza. La gelosia morbosa e le minacce hanno trasformato la vita di una donna in un incubo, fino a quando ha trovato la forza di chiedere aiuto. Grazie all’intervento dei carabinieri di Ternate, l’ex compagno è stato arrestato e ora si trova ai domiciliari con braccialetto elettronico. Le...

Una gelosia morbosa, continue intimidazioni, appostamenti sotto casa e a lavoro e minacce. Alla fine una donna ha trovato la forza e il coraggio di rivolgersi ai carabinieri per mettere la parola fine a un incubo che durava da molto tempo. Così un uomo di quarantatré anni è stato arrestato dai carabinieri di Ternate per atti persecutori nei confronti dell’ex compagna. Il 43enne ora si trova ai domiciliari con il braccialetto elettronico. Le indagini sono scattate quando la donna, residente nel centro nei dintorni del lago di Varese, ormai esausta per i comportamenti quotidianamente reiterati del compagno nei suoi confronti e spinti dalla sua gelosia, si è rivolta ai carabinieri della Stazione di Ternate ai quali ha raccontato nel dettaglio il lungo calvario che stava vivendo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nella morsa della gelosia morbosa. Denuncia l’ex che la perseguitava. Stalker di 43 anni ai domiciliari

In questa notizia si parla di: gelosia - morbosa - anni - domiciliari

Nella morsa della gelosia morbosa. Denuncia l’ex che la perseguitava. Stalker di 43 anni ai domiciliari; Tre arresti in tre anni: 37enne condannato a quattro anni di carcere; Accoltellato dalla moglie a Ferentino: «Poteva uccidermi».

Nella morsa della gelosia morbosa. Denuncia l’ex che la perseguitava. Stalker di 43 anni ai domiciliari - Alla fine una donna ha trovato la forza e il coraggio di rivolgersi ai carabinieri per mettere la parola fine ... Riporta ilgiorno.it

Regalo di un amico per la figlia neonata scatena a Taranto la gelosia ... - Arrestato a Taranto un cittadino nigeriano di 26 anni che è stato fermato per presunti maltrattamenti in famiglia. Come scrive virgilio.it