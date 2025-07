L’autocisterna di gasolio esplode Un morto nel rogo dopo lo schianto

Un tragico incidente scuote la Valsamoggia: un’autocisterna di gasolio esplode e dà inizio a un inferno di fiamme. La scena, drammatica e devastante, ha portato alla tragica perdita di Marino Bocchi, 61 anni, originario di Cremona. La sua corsa si è conclusa in modo fatale tra le scintille e il fuoco, lasciando una scia di dolore e silenzio. Un evento che ci ricorda quanto la strada possa essere imprevedibile e pericolosa.

Prima l’esplosione, poi il rogo che non gli ha dato scampo. È morto così Marino Bocchi, 61enne originario di Cremona, autista dell’ autocisterna carica di gasolio della quale ha perso il controllo a causa della prima deflagrazione: quella di un pneumatico che lo ha fatto sbandare, investire un’altra automobile e quindi terminare la sua corsa alla base della scarpata della Nuova Bazzanese. È successo ieri mattina in Valsamoggia, intorno alle 8,45. La vittima lavorava per una cooperativa del Cremonese ed era diretto a Bologna, per la consegna di un carico di gasolio. Una destinazione che non ha raggiunto perché quando era all’altezza dell’impianto di logistica Gls, a ridosso dello svincolo per la zona industriale della Via Lunga, un pneumatico è esploso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it