Sindaco morto nello schianto | Avevamo scherzato insieme fino a pochi minuti prima

Una tragedia improvvisa e devastante ha sconvolto la comunità di Mortara, quando il sindaco Ettore Gerosa è deceduto in un incidente. Solo pochi minuti prima avevano condiviso una conversazione serena, immaginando il futuro con entusiasmo. La città si prepara a piangere un leader amato, mentre le telecamere della Rai che dovevano immortalare momenti di festa ora trasmettono dolore e lutto. La perdita di Ettore Gerosa lascia un vuoto incolmabile, segnando un’epoca difficile per tutta Mortara.

MORTARA (Pavia) Tutto era pronto a Mortara per accogliere le telecamere della Rai, che per una intera settimana (da domani) avrebbero dovuto confezionare una serie di episodi della trasmissione “Camper“. Doveva essere un momento di festa, invece, da domani sarà lutto cittadino. "Ho visto Ettore Gerosa venerdì pomeriggio – ha raccontato Laura Gardella, vicesindaco di Mortara –. Abbiamo parlato della sagra e ci siamo lasciati con l’impegno di riaggiornarci lunedì. Poi la moglie mi ha chiamata preoccupata perché Ettore era uscito per una visita al cimitero e non rincasava e mi sono attivata anch’io. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sindaco morto nello schianto: "Avevamo scherzato insieme fino a pochi minuti prima"

