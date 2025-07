La via della malamovida Sangue in via Bergamo | Sfuggita a una maxi rissa

Nella vivace e spesso caotica via della malamovida di Bergamo, un’ombra di violenza ha improvvisamente oscurato la notte. Tra i giovani che affollano i locali, uno scontro si trasforma in una maxi rissa, lasciando il cuore pulsante della movida sotto choc. La scena, crudele e senza scrupoli, evidenzia quanto possa essere fragile la serenità di un momento di svago. E il giovane arabo…

Mezzanotte inoltrata. Via Bergamo, cuore della movida. Decine di ragazzi in mezzo alla strada. Giovani e giovanissimi. A un certo punto un gruppo di questi affronta un ragazzo di chiara etnia araba. Litigano per qualcosa, forse una sigaretta, forse un affare andato male. E parte il pestaggio. In una decina si accaniscono su di lui, il suo volto è presto coperto di sangue. Decine di altri ragazzi assistono come se nulla fosse. Il giovane arabo risponde, è intenzionato a chiamare rinforzi fa capire. Finché non arriva una macchina delle forze dell’ordine e si mette in mezzo. "Venerdì ho assistito a una scena che non avrei mai voluto vedere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La via della malamovida. Sangue in via Bergamo: "Sfuggita a una maxi rissa"

