Vigili del Fuoco la Cisl lancia l’allarme | Mancano 40 pompieri a rischio i servizi

La Cisl lancia un allarme urgente sui vigili del fuoco di Arezzo, dove l’organico ridotto mette a rischio la sicurezza della città e dei territori circostanti. Con circa 40 unità mancanti e mezzi insufficienti, il Comando si trova in una situazione ormai insostenibile, mettendo a repentaglio servizi fondamentali e la protezione civica. È fondamentale intervenire subito per garantire la sicurezza e il ruolo essenziale di queste figure.

AREZZO Organico ridotto, turni al limite e mezzi insufficienti: il Comando dei vigili del fuoco di Arezzo è in difficoltà. A lanciare l’allarme è David Mencarelli, segretario della Fns Cisl, che parla di una situazione "ormai insostenibile". "Mancano all’appello circa 40 unità tra vigili del fuoco e capisquadra. Anche con l’ultima mobilità nazionale, la carenza resta pesante, tanto che alcune sedi distaccate rischiano, in caso di imprevisti, di non garantire un servizio completo. È concreto il rischio di declassamenti ad “appoggio”, ovvero presìdi senza squadre operative autonome", denuncia Mencarelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vigili del Fuoco, la Cisl lancia l’allarme: "Mancano 40 pompieri, a rischio i servizi"

