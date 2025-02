Ilrestodelcarlino.it - Smantellata banda criminale che spacciava soldi falsi e droga sul dark web: 3 arresti in Romagna

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Forlì, 14 febbraio 2025 –dalla Guardia di Finanza una organizzazioneche attraverso ilweb aveva creato un giro internazionale di banconote e documentioltre a sostanze stupefacenti. I militari del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche e al Nucleo Speciale Polizia Valutaria - Gruppo Antificazione Monetaria (Gam), su ordine della magistratura di Forlì, hanno arrestato tre persone residenti in(una in carcere e due aglidomiciliari), accusate di avere creato una organizzazione per la vendita in Italia e in Europa tramite ilweb e telegram di banconote contraffatte, documenti(carte identità, tesserini identificativi, patenti di guida, titoli di studio) e sostanze stupefacenti, pagati in criptovalute e/o in valuta a corso legale canalizzata su conti correnti intestati a prestanomi.