Roma cambia ancora l’allenatore | all-in sullo spagnolo

In casacontinua il casting per il ruolo di nuovo allenatore e spunta la clamorosa idea: all-in sul tecnico spagnolo.Claudio Ranieri, a meno di clamorosi colpi di scena in questi ultimi mesi, al termine della stagione non sarà piùdella. Il tecnicono, nelle scorse settimane, ha infatti dichiarato che a giugno smetterà di allenare e che la società giallorossa cercherà una nuova guida tecnica: “A fine stagione smetto di allenare, è il momento di dire basta. Il club cercherà un nuovo allenatore capace di portare la squadra nell’elitè del calcio italiano ed europeo“.Il nuovo allenatore avrà sicuramente anche l’impronta di Sir Claudio. Ranieri dovrebbe infatti assumere un ruolo dirigenziale nel club giallorosso e contribuire alla scelta del prossimo tecnico. Nel corso di queste settimane sono diversi i nomi accostati alla squadra capitolina: da Carlo Ancelotti a Massimiliano Allegri passando da Francesco Farioli.