Pronosticipremium.com - Roma Primavera-Lazio, formazioni ufficiali: torna Misitano dal 1?

Leggi su Pronosticipremium.com

Tutto pronto al Tre Fontane per il derby tra, match valido per la ventiduesima giornata del Campionato1. Le due squadre sono pronte a darsi battaglia davanti a circa 3.000 spettatori, in una partita che mette in palio molto più dei semplici 3 punti. Lasi trova in vetta alla classifica con 43 punti, in coabitazione con Inter e Sassuolo (che hanno però una partita in più) e arriva alla gara dalla vittoria maturata per 5-4 contro il Cesena, che ha oscurato la delusione per il precedente pareggio contro il Monza. La, invece, necessita di un successo per rimanere in scia di Juventus e Milan, che occupano attualmente le ultime due posizioni utili per i playoff., le scelte di Falsini e PirozziFalsini ha recuperatoe Graziani dai rispettivi infortuni ed entrambi partono dal primo in attacco.