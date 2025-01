Ilrestodelcarlino.it - Il Cesena si prende una mezza rivincita. Pareggio di rigore in rimonta sul Bari

(3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Prestia, Mangraviti; Adamo, Tavsan (17’ st Bastoni), Calò, Francesconi (27’ st Mendicino), Donnarumma; Shpendi (27’ st La Gumina), Antonucci (17’ st Kargbo). A disp. Pisseri, Veliaj, Piacentini, Pieraccini, Berti, Manetti. All. M. Mignani.(3-4-1-2): Radunovic; Pucino, Mantovani, Obaretin; Favasuli (21’ st Tripaldelli), Lella (37’ pt Sibilli), Benali, Maita, Dorval; Falletti (33’ st Bellomo), Favilli (21’ st Bonfanti). A disp.: Pissardo, Marfella, Maiello, Manzari, Simic, Saco. All.: Longo. Arbitro: Giua di Olbia. Reti: 23’ pt Favilli, 38’ st La Gumina (rig.) Note: spettatori 12.949, di cui 1.992 ospiti. Ammoniti Adamo, Francesconi, Mendicino, Favasuli, Favilli e Pucino. Al 36’ espulso Calò. Angoli: 5-5. Recuperi: 5’ pt e 4’st. Ilsoffre, ma non molla e centra unche vale tanto, conquistato col cuore, al termine di un match durissimo, messosi male sin da metà del primo tempo con il vantaggio pugliese e l’espulsione di Calò.