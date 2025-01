Ilrestodelcarlino.it - E ora si vola come un tappo di champagne

GennariIn questo momento la formazione di Spiro Leka standoundi. La fase di massima euforia dopo la depressione delle prime settimane di campionato. In più nelle ultime partite la squadra ha trovato altri terminali importanti oltre a quello di Ahmad, perché anche Imbrò sta viaggiando nel tiro dall’arco con percentuali altissime. E comunque emerge dal campo che un gruppo di giocatori è diventato una squadra: se non siamo ai Tre Moschettieri poco ci manca. In questo momento la formazione biancorossa, stando così le cose, è una rogna per tutti. Il problema di un campionatoquesto è che le partite sono a tambur battente – mercoledì la squadra scende in campo ad Avellino, partita non facile – per cui si sale e si scende dal pullman, il tutto tenendo conto che Leka non può ancora disporre al massimo di Lombardi ed è in fase di recupero, ma la strada è ancora lunga, di Parrillo giocatore tattico di non poco peso.