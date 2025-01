Anteprima24.it - “Irpinia, la Regione non sfugga alle proprie responsabilità”

Tempo di lettura: 3 minutiLa lettera aperta del Il COMITATO PAESAGGIO CAMPANIA INTERNA al presidente Vincenzo De Luca dopo la visita in Alta:“Caro Presidente,l’ha gia? dato alla transizione ecologica e lanonResponsabilita?Il presidente De Luca, durante l’intervista rilasciata al direttore ITV Franco Genzale -il 21 gennaio scorso a Sant’Angelo dei Lombardi (AV)- sul grande problema dell’eolico selvaggio in Alta, ha dichiarato:1) “..l’Italia e? ferma ancora al 16% di produzione di energia rinnovabile..”.Ricordiamo al Presidente De Luca che la Provincia di Avellino e? prima in Campania per produzione di energia da fonti rinnovabili con 1.341,5 GWh/anno per l’87,2% da impianti eolici – basta fare un giro nei comuni ormai saturi di Bisaccia con ben 250 MW installati e Lacedonia con 204 MW (fonte Legambiente).