"Senza impianti non possiamo crescere"

La Reggio Calcio reclama spazio per poter. "Se avessimo nuovi spazi potremmo accettare le richieste di più famiglie, ma attualmente nonaumentare il numero dei circa 500 tesserati, altrimenti rischieremmo di non fornire un servizio adeguatamente di livello alle famiglie dei nostri ragazzi". Così dice il presidente della Reggio Calcio, Giulio Cigarini, padre di Luca Cigarini, regista e veterano della Reggiana. Fu proprio nel club biancorosso che Luca mosse i primi passi nel mondo del calcio. Il resto è noto: le giovanili del Parma e poi il volo verso il grande calcio. Nella Reggio calcio giocano anche i quattro nipotini di Giulio, uno dei quali già prelevato dal Sassuolo. "Per me – dice con passione il presidente Cigarini – la Reggio Calcio è casa mia. È una società che ho contribuito a farnella quale mio figlio Luca ha mosso i primi passi, prima di passare al Parma, per poi fare una splendida carriera nel mondo del calcio, è la società nella quale ora giocano i miei tre nipoti, mentre il quarto, quello più simile a Luca per caratteristiche, è già andato al Sassuolo; è la società dove ho tanti amici e dove, tutti assieme, cerchiamo, ogni anno, di dare un servizio importante ai ragazzi che si appoggiano a noi, forti di istruttori qualificati e dell’appoggio dell’Inter che è il nostro punto di riferimento e la nostra guida".