Lettera43.it - DopoFestival: cos’è e conduttori 2025

Leggi su Lettera43.it

Una delle novità dell’edizionedi Sanremo sarà il ritorno del. E se l’attesa per il ritorno della kermesse canora, in programma dall’11 al 15 febbraio e condotta da Carlo Conti, è febbrile, non è da meno quella per il talk che sarà trasmetto sulla scia della manifestazione principale. A condurlo quest’anno sarà Alessandro Cattelan, come già annunciato dallo stesso direttore artistico già nell’ottobre 2024. Con lui ci sarà anche la giornalista Selvaggia Lucarelli e lo stesso Cattelan a meno di due mesi dal Festival aveva spiegato: «Saremo una bella banda, stiamo lavorando per creare un team». Il conduttore sarà anche al fianco di Carlo Conti all’Ariston nella serata finale di Sanremo.Selvaggia Lucarelli ospite fissa delLa Freccia##sanremopic.