Ilgiorno.it - Dietrofront della Bosch, licenziamenti ritirati: in cassa i 340 dipendenti

Villasanta (Monza e Brianza) –integrazione per tutti e 340 i. È questo il primo puntobozza di accordo che fra pochi giorni arriverà sul tavolo del ministero delle Imprese, regista dell’operazione Edim. Così la fonderia brianzola del grupporiscrive un futuro che sembrava segnato con iannunciati dai tedeschi in autunno. Una doccia fredda per sindacati e lavoratori che hanno invertito la rotta scioperando. Il Gruppo ha fattoaccettando che il governo vigilasse sul futuro del sito. “Tutto procede nel solco del percorso che abbiamo tracciato di comune accordo dopo la marcia indietromultinazionale”, spiegano Fim, Fiom e Uilm. Il prossimo passo saranno le uscite volontarie e incentivate. Un iter opposto a quello pensato all’inizio dal colosso che controlla lo stabilimento di Villasanta, pezzo di pregio dell’automotive in questo lembo di Lombardia: 120 esuberi dichiarati in un primo momento, ridotti a 90 fra l’annuncio e il ripensamento, perché 30 operai nel frattempo se ne erano andati spontaneamente.