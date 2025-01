Sport.quotidiano.net - Basket giovanile: successo ottenuto con due giornate di anticipo. La Vis under 17 supera Reggio ed è matematicamente prima

Prosegue il momento positivo dell’19 Eccellenza di Bondi Vis 2008, che al Palapalestre si è sbarazzata della Virtus Siena col punteggio di 64-52. In realtà non è stata una partita facile, i toscani sono riusciti a rimanere in scia nonostante un brutto primo quarto, mentre la squadra di coach Santi ha faticato a chiudere il match. In ogni caso la Vis è sempre stata in vantaggio e ha gestito fin dai primi possessi: dopo 10’ il tabellone recitava già 21-11 in favore dei biancazzurri, e da lì in avanti Dioli e compagni hanno mantenuto un vantaggio più o meno sulla doppia cifra. Il 64-52 della sirena finale certifica ancora una volta che la strada intrapresa è quella giusta, anche se il tecnico Santi non è soddisfatto della prova dei suoi. "L’unica cosa positiva che portiamo a casa sono i due punti – le sue parole –, probabilmente a livello di prestazione è stata una delle partite più brutte dell’anno.