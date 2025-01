Amica.it - Tutti i tipi di frangia da provare ora e nel 2025

Lunga, corta o scalata: lacapelli si conferma trend forte anche per il. Ecco tutte le tipologie da conoscere per scoprire come dare una svolta glamour alle acconciature dei prossimi mesi.C'è laa tendina, che richiede poca manutenzione e va bene sui visi, oppure quella scalata che può essere di diverse lunghezze. Perfetta per i visi più minuti è quella cortissima mentre quella dritta è adatta per chi ha i capelli lisci. Nel video di Amica.it, si scopronodida. GUARDA LE FOTOTagli capelli cone ciuffo laccati: idee e foto per un revival contemporaneo