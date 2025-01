Ilrestodelcarlino.it - “Riccardo, sarai sempre con noi”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ferrara, 6 gennaio 2025 – “con noi”. Lo striscione esposto ieri allo stadio dai tifosi della Curva Ovest durante la partita della Spal testimonia una dolore che non accenna a placarsi, anche a una settimana dalla tragedia. Il ricordo degli spallini è perMarescotti, tifoso biancazzurro stroncato da un malore a 42 anni nella notte tra il 27 e il 28 dicembre. Una notizia che fatto irruzione in tutta la sua tragicità nel pieno delle feste, facendo calare una cortina di dolore e lutto in un periodo che avrebbe dovuto essere sereno. “Una risata contagiosa, allegro epronto a scherzare con tutti”. Sono le parole che meglio descrivono, conosciuto e benvoluto ovunque andasse. Commosso il ricordo di titolari e dipendenti dell’enoteca Massimo di galleria Matteotti, locale in cui Marescotti aveva trascorso numerose serate con gli amici e di cui era affezionato cliente.