Tomori e Zirkzee alla Juve, il doppio annuncio in diretta di Giuntoli

Cristianoprende la parola, la verità del dirigente bianconero sui due obiettivi di mercato tra quelli seguiti maggiormente da vicinoLantus si gioca molto nella semifinale di Supercoppa contro il Milan. Match importante, per i bianconeri, per provare a conquistare la finale e la possibilità di giocarsi il trofeo lunedì contro l’Inter. Ma una sfida che può avere anche rilevanti implicazioni di calciomercato, come sappiamo., ilindi– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Sul piatto, tra le due contendenti in campo, c’è, difensore rossonero seguito dai bianconeri. Non l’unico obiettivo di un mercato in cui lantus ha la necessità di essere protagonista. Un mese, quello di gennaio, dove serviranno risposte significative e il primo a doverle dare sarà Cristiano, dt bianconero, chiamato a una nuova piccola rivoluzione dopo quella estiva e senza la possibilità di sbagliate, dato che, a oggi, la squadra di Thiago Motta sarebbe anche fuori dzona Champions League.