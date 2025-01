Movieplayer.it - Tom Holland ha bloccato una rissa in un supermercato grazie alla sua fama come Spider-Man

Leggi su Movieplayer.it

L'interprete di Peter Parker, Tom, ha svelato in quali situazioni essere riconosciutoal ruolo di-Man ha avuto delle conseguenze positive. Tomha svelato di averunain undi Los Angelessua-Man. L'attore, intervistato da Men's Health, ha condiviso i dettagli della bizzarra interazione avuta negli Stati Uniti. L'intervento di-Man Il giovane attore britannico, ricordando quanto accaduto mentre stava facendo la spesa, ha raccontato: "Erano proprio dietro di me". Tomha notato che la situazione di tensione vicino a lui stava per prendere una svolta violenta e ha afferrato uno degli uomini coinvolti: "Ho notato che mi ha riconosciuto immediatamente e si poteva vedere la svolta in corso, tipo: .