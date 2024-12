Quotidiano.net - Sicurezza urbana: critiche alle zone rosse e rischi per i diritti di libertà

Leggi su Quotidiano.net

Ladelle città deve essere oggetto di tutela e di promozione ma le strategie adottate in materia devono sfuggire alla logica della pura comunicazione ed a sviluppi illiberali. L'istituzione delleè invece una iniziativa manifesto di dubbia utilità per ladei cittadini e di dubbia legittimità chea di determinare pericolose compressioni per ididella persona in chiave securitaria ed anziché incrementare forme più efficienti e capillari di controllo dei territori da parte delle forze dell'ordine impone una sorta di progressiva militarizzazione del tessuto urbano". Lo afferma all'ANSA il presidente delle Camere Penali italiane, Francesco Petrelli.