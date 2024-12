Ilgiorno.it - Omicidio Andrea Bossi: i due ventenni “assassini per duemila euro” da usare per ripagare una truffa telefonica

Cairate (Varese), 28 dicembre 2024 – Un piano omicida. Con un movente economico:per chiudere un’altra brutta storia. A undici mesi dalla notte di sangue e a dieci dall’arresto dei due unici sospettati, il sostituto procuratore Francesca Parola ha chiuso le indagini sull’di, il giovane di 26 anni ucciso con un fendente alla gola tra il 26 e il 27 gennaio di quest’anno nel suo appartamento in via Mascheroni a Cairate (dove si era trasferito da Fagnano Olona da qualche tempo). AiDouglas Carolo e Michele Caglioni la Procura di Busto Arsizio contesta l’aggravato dalla premeditazione. A trovare il corpo senza vita del ventiseienne fu il padre, che aveva raggiunto via Mascheroni preoccupato per il fatto di non riuscire a mettersi in contatto con