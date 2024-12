Ilrestodelcarlino.it - Botti di Capodanno. Il petardo scoppia in mano. Uomo perde due falangi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Manca più di una settimana al Veglione ma già si registra il primo incidente da esplosione dei tradizionalidi. È il caso di ieri pomeriggio a Bagnolo, dove undi 47 anni è rimasto ferito a unando duein seguito allo scoppio di unche stava lanciando in quel momento. Sul posto è intervenuta la pattuglia dei carabinieri di Correggio e gli operatori del 118. Il cittadino, classe ‘77 di origine moldava, è stato portato al pronto soccorso dell’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio. La grave lesione provocata dall’esplosione del, a quanto emerge, gli avrebbe procurato la perdita di duedi una. Non è in pericolo di vita. Ulteriori accertamenti ancora in corso a cura dei carabinieri di Correggio e di Bagnolo. Il primo episodio di una serie che, si spera, non si allunghi nei prossimi giorni in vista del