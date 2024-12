Combinata nordica Coppa del Mondo 24 25 | Rettenegger e Kasai davanti a tutti nei PCR di Ramsau

Leggi su Sportface.it

Nuova tappa didel2024/2025 per la, protagonista questo fine settimana a. Saranno protagonisti sia gli uomini (al terzo appuntamento stagionale) che le donne (seconda tappa per loro). La località austriaca si appresta a ospitare le due Mass Start maschili e femminili venerdì 20 e poi una Gundersen e l’Individual Compact il giorno successivo. Nella giornata di giovedì è invece andato in scena il Provisional Competition Round che ha aperto il programma di gare nel complesso austriaco. Sul trampolino HS98 la prima posizione della prova maschile è stata occupata dal padrone di casa Thomas, che così lancia la sfida al leader della classifica generale Jarl Magnus Riiber terzo a quota 132,5. Nel mezzo si è invece piazzato un altro austriaco, ovvero Franz Josef Rehrl a sette decimi di distanza dal connazionale.