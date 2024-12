Agi.it - Manovra, i lavori proseguono ad oltranza. Si va verso l'approdo in Aula il 18

Leggi su Agi.it

AGI - La Commissione Bilancio della Camera prosegue iad, con la prospettiva della seduta notturna, e continua ad attendere le ultime possibili riformulazioni dei relatori, che hanno recepito anche i testi del governo, prima di avviarsi al voto finale degli emendamenti. L'obiettivo della maggioranza è chiudere con il mandato al relatore entro la notte, prima comunque delle dichiarazioni indi domani 17 dicembre dalle 10 della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. L'ipotesi a cui si è tentato di lavorare in conferenza dei capigruppo di Montecitorio, con la proposta di mediazione avanzata dal presidente Lorenzo Fontana, è di far approdare lainmercoledì 18 dicembre, per la discussione generale. Poi il governo avrebbe posto la questione di fiducia e l'intero esame, compresi gli ordini del giorno, si sarebbe dovuto concludere nella giornata di venerdì.