Black Myth: Wukong ha perso il GOTY, il producer ha reagito con grande delusione e rammarico

La mancata vittoria del premio di Game of the Year (il) perha generato una reazione accesa del suo produttore, Feng Ji.Ricordiamo infatti che durante i The Game Awards 2024 il premio più ambito è stato assegnato a Astro Bot, un titolo lodato da critica e pubblico, mentre il progetto di Game Science si è aggiudicato due riconoscimenti decisamente importanti: Best Action Game e Players’ Voice.Ma come riportato da MP1ST, nonostante questi successi di un certo spessore Feng Ji ha espresso una buona dose di frustrazione sui social, mettendo in discussione i criteri di selezione e rivelando di essersi preparato addirittura un commento per la vittoria delda parte diaddirittura due anni fa. Premio però non ricevuto.Attraverso un post su Weibo, Feng Ji ha quindi dichiarato che i giochi nominati erano tutti straordinari, ma di non riuscire a comprendere la logica dietro l’assegnazione del