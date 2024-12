Ilrestodelcarlino.it - Recanatese pronta per il derby contro Civitanovese: Marchegiani sostituisce Bellusci

Prove generali, questa mattina, per lain vista del. In realtà non ci dovrebbero essere grandi sorprese nell’undici titolare da opporre allae l’assenza per squalifica disarà quasi certamente ovviata riproponendo Giosuè, classe 2006, nel terzetto difensivo che sarà completato da Edoardo Ferrante e Cusumano. Schieramento peraltro già visto più volte, soprattutto dopo il non lieve infortunio subito dall’ex capitano dell’Ascoli a Senigallia il 10 novembre e che lo ha costretto a dare forfait nelle successive due partite. Una perdita tutt’altro che indifferente ovviamente visto l’enorme contributo di esperienza e personalità che il 35enne difensore sa garantire. Ormai però tutto l’ambiente giallorosso ha imparato, suo malgrado, a convivere con l’emergenza, facendo di necessità virtù e soprattutto non "utilizzando" mai queste problematiche come alibi per quanto poi si riesce a proporre in campo.