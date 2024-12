Agi.it - Stipendi più alti per i ministri non parlamentari, scoppia la polemica

AGI - Aie ai sottosegretari di Stato che non sianoè corrisposto "il trattamento economico complessivo". Lo prevede un emendamento dei relatori alla manovra depositato in Commissione Bilancio della Camera. La norma in sostanza equipara la remunerazione deied i sottosegretari non eletti in Parlamento con quelli che invece lo sono. L'onere derivante dal provvedimento è pari a 1,3 milioni di euro a decorrere dal 2025. L'opposizione grida già allo scandalo. "Mentre il Paese lotta per arrivare a fine mese - afferma il capogruppo del Pd in commissione Bilancio della Camera, Ubaldo Pagano - il governo decide di destinare risorse pubbliche all'aumento deglidei. Una scelta che lascia increduli e appare ancora più grave alla luce di una manovra di bilancio che non investe in sanità, scuola, lavoro e casa.