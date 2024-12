Gqitalia.it - Nel trailer di 28 anni dopo Cillian Murphy “sta che è una bellezza”

Leggi su Gqitalia.it

Ildi 28è qualcosa di davvero terrificante. Soprattutto nel sonoro, un climax ansiogeno di numeri che sembrano coordinate e poi comunicazioni di guerra sempre più disperate. La cosa che però risulta più scioccante (ma pure, ammettiamolo, divertente) è che a un certo punto, in un prato, spunta dal nulla un. zombificato e mummificato! Stavolta, davvero tutto zigomi.Calma. chi si è appena sintonizzato con questo franchise dell'horror potrebbe sentirsi perso e confuso. Facciamo un attimo, il punto. Meglio.2002. Un uomo si risveglia dal coma in un mondo devastato da 28 giorni a causa di una strana influenza che trasforma la popolazione in zombie. Quell'uomo èe il film è 28 giorni, un piccolo gioiello del cinema del terrore diretto da Danny Boyle e sceneggiato da Alex Garland.