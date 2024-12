Giornalettismo.com - Quando dovrebbe scattare il ban di TikTok negli Stati Uniti?

Nessun possibile appiglio al Primo Emendamento e, soprattutto, la legge è frutto di un lavoro bipartisan da parte delle forze politiche americane che hanno lavorato per anni (fin dal 2020) per cercare di spingere ByteDance verso la ricerca di una soluzione alternativa. Questa è la sintesi della sentenza della Corte d'Appello del Distretto della Columbia sul ricorso presentato dall'azienda cinese contro quella normativa che vincola la permanenza della loro piattaforma social di punta alla vendita a un soggetto americano. All'interno delle 91 pagine scritte dai giudici, però, c'è anche la risposta alla domanda "sarà bannato?". Nelle conclusioni tratte dalla Corte d'Appello americana, infatti, viene fatto un esplicito riferimento a quella che può essere indicata come la data di scadenza di TikTok USA.