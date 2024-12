Anteprima24.it - Luci di Natale a Napoli, mistero periferie poco illuminate: beffa Rione Traiano, montate e tolte

Tempo di lettura: 3 minutiÈ destino: sulledi, asi litiga. Ed è tradizione: ogni anno ci sono gli scontenti. “Assessore Armato, ogni anno ci ritroviamo con la problematica luminarie” ricordava venerdì scorso Giorgio Longobardi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia. L’anno scorso l’accensione ritardata. Quest’anno “il solito dislivello tra periferia e centro”. A Pianura, ad esempio, “solo 3 strade” saranno, per “un totale di 28 addobbi“. A Soccavo “4 strade, per un totale già molto superiore, di 115 addobbi“. Viceversa in terza municipalità le vie “interessate saranno 25 per un totale di 220 addobbi”. Longobardi è di Pianura, e citava il caso della nona municipalità, la sua. Ma discorso analogo varrebbe per le altre. All’ottava (Chiaiano, Marianella, Piscinola, Scampia), tanto per dire, “le strade sono solo due”.