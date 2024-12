Ilrestodelcarlino.it - Orari disumani e salari inesistenti. Scatta la condanna per Caporalato

Per fornire manodopera a basso costo alle aziende agricole, ’arruolava’ connazionali in evidente stato di bisogno per poi farli lavorare conirrisori dei quali prendeva anche una percentuale. Per questo motivo un imprenditore 40enne pakistano residente a Fermo è finito alla sbarra e, a conclusione del processo, è statoto a tre anni e otto mesi di reclusione per estorsione, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Il fenomeno era stato scoperto dai militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, coordinati dalla Procura della Repubblica di Fermo, con un’articolata indagine di polizia giudiziaria denominata ’Country Workers’, che aveva consentito di stroncare un radicato fenomeno di, che aveva visto coinvolti oltre 50 lavoratori e una decina di aziende agricole operanti soprattutto nel Fermano.