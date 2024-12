Ilfattoquotidiano.it - L’ultima follia di Tsitsipas: si riprende con il cellulare mentre guida un’Aston Martin a 276 km/h e ci fa un post su Instagram – Video

Stefanossicuramente non è stato uno dei protagonisti sui campi da tennis nel 2024. Una stagione decisamente negativa per il greco, che non è riuscito neanche a qualificarsi per le ATP Finals di Torino, un fatto definito da lui stesso come “inaccettabile“. Sui propri profili social però, il finalista del Roland Garros 2021 continua a far parlare di sé, come è accaduto con il suo ultimosu, dove non sono mancate le polemiche e anche le riflessioni sul periodo che sta vivendo il tennista.Il greco haato unin cui lo si vederealla velocità di 276 km/h, nettamente fuori da ogni limite consentito. I suoi follower lo hanno ripreso, mostrandosi anche preoccupati per lo stato mentale di. Alè allegata una riflessione personale, dove il tennista racconta come gli ultimi mesi siano stati “una tempesta silenziosa di evoluzione”, parlando della bellezza della vita in quanto imprevedibile.