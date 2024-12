Il calcio laziale di blocca per una domenica dopo l’ennesima aggressione all’arbitro di una gara tra dilettanti

Leggi su Dayitalianews.com

Lazio senza arbitri per un weekend: l’Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha deciso di indire uno sciopero per tutte le competizioni calcistiche dalla categoria Eccellenza fino all’Under 14. L’annuncio è stato datouna serie di incontri tra i presidenti delle sezioni arbitrali del Lazio e il presidente del Comitato Regionale Arbitri (CRA), in seguito agli ultimi episodi di violenza contro i direttori di.Solidarietà degli Arbitri su Tutto il Territorio NazionaleLo sciopero riguarderà tutte le partite nel Lazio, ma non solo: anche gli arbitri impegnati nelle serie maggiori, come La Penna e Abisso, esprimeranno la loro solidarietà scendendo in campo con il baffo nero disegnato sotto l’occhio, simbolo di unità e coesione contro la violenza. Questo gesto sarà visibile durante partite importanti come Milan-Atalanta e Inter-Parma, come segnale forte di vicinanza tra gli arbitri di tutte le categorie.