Sport.quotidiano.net - Di corsa col ’Mura Trail’. Il via alla Porta degli Angeli

Una mattina dell’Immacolata con il ‘Mura. Si tratta di un appuntamento sportivo giuntoquarta edizione, in programma domenica 8 dicembre, promosso ed organizzato dall’Asd Polisportiva Doro, con il patrocinio del Comune di Ferrara, comitato Coni Ferrara, Uisp Ferrara e Atleti Azzurri d’Italia sezione di Ferrara. La gara competitiva vedrà allo start gli atleti dai 16 anni in poi, cronometrati dall’associazione Cronometristi di Ferrara, impegnati su un percorso di 8 km che metterà a dura prova la preparazione atletica di ciascun concorrente. Torna, quindi, per il quarto anno il ‘Mura, che ricorda lacampestre sulle mura estensi ereditata dal famoso ‘Mura Cross’anni ‘80 e ’90, con saliscendi erbosi di una palestra all’aperto che è stata calpestata dstoria del podismo italiano da Massimo Magnani, Orlando Pizzolato e Salvatore Bettiol, solo per citarne alcuni.