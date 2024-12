Secoloditalia.it - Hosteria Amedeo – Monte Porzio Catone

Viacompatri, 31 – 00078Telefono: 06/94341163Sito Internet: www.medeo.itTipologia: romanaPrezzi: antipasti 4/15€, primi 10/14€, secondi 14/20€, dolci 5€Chiusura: Domenica sera; LunedìOFFERTAQuesto locale si conferma anno dopo anno come uno dei testimoni più autentici della tradizione regionale. Partendo da ottime materie prime, la cucina sforna i piatti classici della cucina laziale eseguiti in modo impeccabile, cui si aggiungono pietanze più innovative ma dal gusto sempre coerente con il territorio. La carta non è amplissima, ma è integrata da fuori menù che seguono la stagione e il mercato. Per il nostro pasto abbiamo iniziato con due piatti in cui la ruspante sapidità la faceva da padrona: asparagi, patate, parmigiano e tartufo e supplì all’arrabbiata con burrata.