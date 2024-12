Bergamonews.it - “Amare una Dea, così l’Atalanta ci fa perdere la testa”: sei tifosi eccellenti raccontano

Leggi su Bergamonews.it

Amore vero, a prima vista, fin dall’infanzia. E non è da tuttiuna Dea. Che Dea non è, vi diranno i puristi, perché secondo la mitologia greca Atalanta era una ninfa. Sia come sia, il salto ontologico si è imposto sul campo, con la divina ascesa che l’ha portata fino a Dublino, in vetta all’Europa League, e la vede grande protagonista anche quest’anno, in campionato e in Champions League.Trascinando con sé un intero popolo, perché tra le squadre italiane, in perfetta simbiosi con il suo territorio, è forse la più identitaria. Magnifico paradosso, piedi in provincia e(alta) in Europa, che nessun sociologo o antropologo saprà spiegarvi. Ma sei superbergamaschi, disposti a vuotare il sacco senza freni inibitori, sì: Davide Ferrario, raffinato regista; Nando Pagnoncelli, autorevole sondaggista; Giuseppe Remuzzi, scienziato di fama; Gigi Riva, inviato di guerra e scrittore di successo; Donatella Tiraboschi, brillante cronista di costume e Pietro Serina, opinionista e storico del